Алекперов рассказал, что привело к успеху проекты нефтедобычи на Каспии Глава "Лукойла" объяснил успех проектов нефтедобычи на Каспии

Москва25 ноя Вести.Разработка месторождения на Северном Каспии в 2010-х годах была рискованным шагом, но обернулась успехом. Об этом рассказал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Это был рисковый шаг. На Северном Каспии было пробурено достаточно много скважин, но они все были неудачные. А мы открыли уникальную провинцию, почти миллиард запаса. Потому что талантливые инженеры, и удача была на нашей стороне, конечно. Кто знает, что там на глубине 5 тысяч метров расположено? Километр туда-сюда, и тебя ждет полная неудача. Наука объясняет многое. Но есть так называемый подход инженеров, которые редко подводит рассказал Алекперов

При создании каспийского кластера были поставлены и мировые рекорды.

Ледовая обстановка Северного Каспия практически такая же, как и в Баренцевом море. Мы в Баренцевом море терминал построили, самый северный терминал в мире. Он в книге Гиннесса находится, и работает уже 15 лет. Там лед достает до верхней кромки, а само огромное сооружение строится вертикально. Это действительно произведение искусства инженера подчеркнул глава "Лукойла"

Вице-премьер РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что сейчас кластер "Лукойла" на каспийском шельфе является одним из ключевых в нефтедобыче.

"Лукойл" создал новый кластер нефтяной в Каспийском море, открыв 12 месторождений, более 7 млрд баррелей нефтяных запасов. Сегодня этот кластер один из ключевых в нашей стране в области добычи нефти с современными технологиями добычи на шельфе сказал он

Ранее Алекперов отмечал, что нефтегазовая отрасль России сохранила конкурентоспособность и смогла адаптироваться к сложным условиям.