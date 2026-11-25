Новак: "Лукойл" занимает 15% от общего объема добычи и переработки нефти в РФ

Новак раскрыл, какую долю "Лукойл" занимает в добыче и переработке нефти в РФ Новак: "Лукойл" занимает 15% от общего объема добычи и переработки нефти в РФ

Москва25 ноя Вести.Доля "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России составляет примерно 15%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в документальном фильме Саиды Медведевой "С Россией нефтью едины. К 35-летию компании "Лукойл", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что компания внесла огромный вклад в создание и развитие современного российского топливно-энергетического комплекса.

Сегодня эта компания занимает примерно 15% от общего объема добычи, переработки нефти в нашей стране заявил Новак

"Лукойл" является одной из крупнейших мировых нефтегазовых компаний. На ее долю приходится свыше 2% мировой добычи и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Ранее в "Лукойле" назвали размер выплат владельцам акций за девять месяцев 2026 года.