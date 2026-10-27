Новак: российский газ занимает около 15% в общемировой торговле Вице-премьер РФ Новак: российский газ занимает 15% в мировой торговле

Москва27 окт Вести.Российский газ занимает примерно 15% в общемировой торговле, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В Москве проходит восьмой саммит глав государств и правительств стран — участниц Форума стран‑экспортеров газа (ФСЭГ). В центре внимания — будущее мирового газового рынка, нестабильность цен, последствия санкций и пути укрепления сотрудничества.

Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - примерно 15% сегодня общемировой торговли обеспечивается российским газом сказал Александр Новак

Также, по его словам, объемы потребления газа в мире в следующие 30 лет вырастут примерно на 30%. Он напомнил, что сегодня примерно 70% всех газовых запасов и 40% его добычи приходятся на страны, которые являются членами ФСЭГ.