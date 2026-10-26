Глава ФСЭГ рассказал о роли организации на мировом газовом рынке Мшелбила: ФСЭГ объединяет 20 стран мира с 70% мировых запасов природного газа

Москва26 окт Вести.В преддверии московского саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) глава организации Филип Мшелбила обозначил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой стратегическую роль ФСЭГ в архитектуре мирового энергетического рынка, представив концептуальное видение деятельности объединения.

Наша организация объединяет 20 стран с четырех континентов мира, которым принадлежит около 70% доказанных мировых запасов природного газа. Это очень серьезный объем. Форум проходит раз в два года и созывается с целью обсудить текущие возможности, сложности, успехи, а также усилия, необходимые для продвижения использования природного газа в мире рассказал Мшелбила

Основная часть VIII саммита Форума стран – экспортеров газа пройдет 27 октября 2026 года в Москве. Главные темы мероприятия: роль природного газа в мировой энергетике, обеспечение энергетической безопасности, а также ключевые вопросы инвестиций и технологий, необходимые для сохранения его позиций в будущем.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин запланировал участие в саммите стран-экспортеров газа.