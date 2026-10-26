Москва26 окт Вести.Газ в долгосрочной перспективе станет топливом развития и будет преображать экономику стран. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой выразил генеральный секретарь Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

По его словам, страны продолжат в будущем активно пользоваться газом.

Мы определяем энергетическую безопасность как устойчивую способность энергосистемы надежно снабжать потребителей доступной энергией - как в обычных условиях, так и во время кризисов с учетом возможного будущего роста потребностей. В долгосрочной перспективе газ станет топливом развития, это топливо будет преображать экономику стран. И мы и дальше будем им пользоваться сказал Мшелбила

Ранее генсек ФСЭГ спрогнозировал, что мировой спрос на природный газ, несмотря на череду глобальных кризисов и изменений подходов к безопасности поставок, продолжит расти.