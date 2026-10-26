Москва26 окт Вести.Россия, благодаря своим обширным ресурсам, выгодному географическому положению, наличию средств, технологий и возможностей, сохранит свою значительную роль на мировом газовом рынке в долгосрочной перспективе. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генсек Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Россия останется весомым, очень значимым игроком газового рынка за счет масштаба своей газовой отрасли. У России есть ресурсы, хорошее географическое положение, есть средства, технологии и возможности добывать и поставлять газ на рынок. У меня нет сомнений в том, что Россия еще долго будет оставаться и крупной газодобывающей страной, и крупным поставщиком природного газа заявил Мшелбила

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что есть отрасли, в которых Россия - одна из мировых лидеров. И Арктика здесь одна из главных территорий, где реализуются проекты мирового масштаба. Это как традиционный нефтегаз, так и такие необходимые для современной экономики, для энергетического перехода твердые полезные ископаемые: медь, никель, редкоземельные металлы, удобрения.