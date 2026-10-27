Путин отметил, что Россия является надежным и предсказуемым поставщиком газа

Путин: Россия – предсказуемый партнер и надежный поставщик газа Путин отметил, что Россия является надежным и предсказуемым поставщиком газа

Москва27 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин на саммите стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) отметил, что Россия является надежным и ответственным поставщиком газа на мировой рынок.

Саммит ФСЭГ открылся во вторник днем в столичном Центре международной торговли, на пленарном заседании выступил Путин.

Президент указал, что Россия занимает второе место в мире по добыче газа и первое место по его запасам, создан уникальный производственный комплекс.

Эту мощную, ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж. надежным, предсказуемым партнером сказал Путин

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Россия считает важным обеспечить стабильность и надежность отгрузок, чтобы гарантировать уверенное развитие государств в будущем.