Москва27 октВести.Президент РФ Владимир Путин на саммите стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) отметил, что Россия является надежным и ответственным поставщиком газа на мировой рынок.
Саммит ФСЭГ открылся во вторник днем в столичном Центре международной торговли, на пленарном заседании выступил Путин.
Президент указал, что Россия занимает второе место в мире по добыче газа и первое место по его запасам, создан уникальный производственный комплекс.
Эту мощную, ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж. надежным, предсказуемым партнеромсказал Путин
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Россия считает важным обеспечить стабильность и надежность отгрузок, чтобы гарантировать уверенное развитие государств в будущем.