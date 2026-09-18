Путин заявил, что Россия располагает крупнейшими запасами газа Путин: Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире

Москва18 сен Вести.Россия располагает крупнейшими запасами газа – ресурсом, который должен служить стране и повышать качество жизни людей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, запасы российского газа должны позволять развивать экономику и социальную сферу.

Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа сказал Путин

12 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет на импорт газа из России усилит ценовое давление в Евросоюзе и его зависимость от внешних поставщиков.