Миллер назвал программу газификации России самой масштабной в мире "Газпром": программа газификации России стала крупнейшей в мировой истории

Москва18 сен Вести.Программа газификации России является наиболее масштабной в мировой истории. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время открытия объектов социальной газификации по видеосвязи с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Миллера, за последние пять лет "Газпром" провел газ в 2150 населенных пунктов страны.

Таких показателей масштабности газификации история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает сказал глава холдинга

Миллер также сообщил, что на 1 января 2026 года уровень технически возможной сетевой газификации природным газом в России достиг рекордных 91,2%. Глава "Газпрома" отметил, что, по его данным, такого уровня доступности сетевого газа нет ни в одной другой стране мира.

Ранее глава "Газпрома" одной фразой оценил запасы газа в Европе.