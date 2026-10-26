Москва26 окт Вести.Москва выступает ответственным участником международного газового рынка и надежным поставщиком. С таким заявлением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге в преддверии саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который состоится 27 октября в Москве​​​ с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам помощника главы государства, учитывая возрастающую потребность в газе, Россия считает важным обеспечить стабильность и надежность отгрузок, чтобы гарантировать уверенное развитие государств в будущем. Он также напомнил, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе – по его добыче.

Россия является ответственным участником глобального газового рынка, надежным поставщиком констатировал Ушаков

Ранее генсек ФСЭГ Филип Мшелбила в интервью ИС "Вести" заявил, что Россия, благодаря своим обширным ресурсам, выгодному географическому положению, наличию средств, технологий и возможностей, сохранит свою значительную роль на мировом газовом рынке в долгосрочной перспективе.