Ушаков назвал укрепление связей в рамках СНГ приоритетным для РФ Ушаков: укрепление связей на пространстве СНГ – приоритет нашей политики

Москва6 окт Вести.Россия нацелена на укрепление связей во всех сферах с партнерами по Содружеству Независимых Государств. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Во время брифинга с журналистами он подчеркнул значимость предстоящего саммита глав стран – участниц СНГ, который пройдет в Туркменистане. Содружество в 2026 году отмечает 35-летие со дня основания.

Конечно же, я должен отметить, что укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением нашей внешней политики. Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействие с партнерами политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительных и других сферах подчеркнул Ушаков

Он добавил, что СНГ утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, внутри которого участники работают сообща на основе принципов добрососедства и взаимной выгоды.