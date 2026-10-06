Москва6 октВести.Россия нацелена на укрепление связей во всех сферах с партнерами по Содружеству Независимых Государств. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Во время брифинга с журналистами он подчеркнул значимость предстоящего саммита глав стран – участниц СНГ, который пройдет в Туркменистане. Содружество в 2026 году отмечает 35-летие со дня основания.
Конечно же, я должен отметить, что укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением нашей внешней политики. Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействие с партнерами политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительных и других сферахподчеркнул Ушаков
Он добавил, что СНГ утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, внутри которого участники работают сообща на основе принципов добрососедства и взаимной выгоды.