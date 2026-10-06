Ушаков: в саммите СНГ в Туркменистане примет участие президент Ирана Пезешкиан

Ушаков рассказал о составе участников предстоящего саммита СНГ Ушаков: в саммите СНГ в Туркменистане примет участие президент Ирана Пезешкиан

Москва6 окт Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые примет участие в саммите СНГ в расширенном составе. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что свое участие в саммите Содружества подтвердили девять глав государств. Помимо России и Туркменистана, на саммите будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Впервые в истории СНГ на заседание саммита в расширенном составе приглашен президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан сказал помощник российского лидера

Председательствовать на встрече будет президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

После саммита СНГ Пезешкиан также примет участие в Каспийском экологическом саммите, который пройдет в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения в рабочем режиме. Кроме того, на неделе он совершит рабочий визит в Туркменистан.