В Кремле раскрыли планы Путина на день рождения Песков: Путин проведет свой день рождения в рабочем режиме

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения в рабочем режиме. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что 7 октября редко бывает у российского лидера полностью праздничным днем.

Завтра, например, у главы государства запланирована целая серия международных телефонных разговоров. Конечно же, в первую очередь, по случаю его дня рождения, мы будем вас информировать об этом сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что у Путина в этот день запланированы и другие мероприятия, о которых в Кремле расскажут позже.

7 октября Путину исполнится 74 года.