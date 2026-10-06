Москва6 октВести.Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения в рабочем режиме. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он обратил внимание, что 7 октября редко бывает у российского лидера полностью праздничным днем.
Завтра, например, у главы государства запланирована целая серия международных телефонных разговоров. Конечно же, в первую очередь, по случаю его дня рождения, мы будем вас информировать об этомсказал Песков
Пресс-секретарь главы государства добавил, что у Путина в этот день запланированы и другие мероприятия, о которых в Кремле расскажут позже.
7 октября Путину исполнится 74 года.