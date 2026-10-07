Космонавты с МКС поздравили Путина с днем рождения Экипаж российского сегмента МКС поздравил Путина с днем рождения

Москва7 окт Вести.Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции (МКС) Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения с борта станции. Видеопоздравление Роскосмос опубликовал в мессенджере MAX.

Прямо с орбиты космонавты пожелали российскому лидеру реализации всех задуманных планов и пообещали вечером съесть грейпфрут за здоровье президента говорится в сообщении госкорпорации

7 октября Путин отмечает свой 74-й день рождения. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ встретит праздник за рабочими делами.