Москва7 окт Вести.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента России Владимира Путина с 74-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

В поздравлении Матвиенко указала на высочайшее чувство ответственности российского лидера за страну, а также на его искреннюю любовь к народу. Это, по ее словам, неизменно обеспечивает поддержку его инициатив и политического курса со стороны населения.

Спикер Совета Федерации поздравила президента с днем рождения. Пожелала ему крепкого здоровья, сил и отметила его уникальные личные качества, колоссальную трудоспособность сказали в СФ

Президенту РФ сегодня исполнилось 74 года. В свой день рождения Путин занимается выполнением государственных дел.