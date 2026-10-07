Москва7 октВести.Народный депутат Украины Артем Дмитрук поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, заявив при этом, что от его решений зависит судьба Украины.
Дмитрук подчеркнул, что сейчас особенно важны взвешенные решения, приближающие мир и способствующие сбережению человеческих жизней.
С днем рождения, Владимир Владимирович. Желаю Вам взвешенности в принятии решений и мира - нашим странам и нашим народамнаписал депутат в поздравлении
7 октября Путин отмечает свой 74-й день рождения. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ встретит праздник за рабочими делами.