Москва7 октВести.Президент РФ Владимир Путин не мыслит себя вне России. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
Путин не мыслит себя вне России. Это не вариант Горбачева: "Подарите мне домик где-нибудь, и я там буду". Это очень важно понимать, когда мы говорим о Верховном. Для него это служение. Поэтому Путин там, на фронте, с ребятами. Поэтому Путин каждый день, каждую секунду думает о том, что сейчас судьба России решается на фронте и в тылу. … Мы живем в великое время. И я счастлив, что дожил до момента, когда в моей стране президент, за которого мне не только не стыдно, но которым я горжусь. Это мой президент, это мой Верховный главнокомандующийзаявил Соловьёв
7 октября Путину исполнилось 74 года. В свой день рождения глава государства провел по видеосвязи оперативное совещание с членами Совбеза РФ, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики.