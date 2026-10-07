Москва7 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин не мыслит себя вне России. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Путин не мыслит себя вне России. Это не вариант Горбачева: "Подарите мне домик где-нибудь, и я там буду". Это очень важно понимать, когда мы говорим о Верховном. Для него это служение. Поэтому Путин там, на фронте, с ребятами. Поэтому Путин каждый день, каждую секунду думает о том, что сейчас судьба России решается на фронте и в тылу. … Мы живем в великое время. И я счастлив, что дожил до момента, когда в моей стране президент, за которого мне не только не стыдно, но которым я горжусь. Это мой президент, это мой Верховный главнокомандующий