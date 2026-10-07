Москва7 октВести.Восемь из десяти (80%) опрошенных россиян признали президента РФ Владимира Путина одним из влиятельнейших мировых лидеров, сообщает аналитический центр ВЦИОМ со ссылкой на опрос.
Также 71% респондентов убеждены, что за время нахождения Путина на посту президента страна стала сильнее и увереннее.
Среди опрошенных 69% россиян указали на рост авторитета России на международной арене. Помимо того, 68% респондентов считают, что с Путиным России удастся преодолеть все трудности.
Опрос проводился 6 октября по телефону среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ. Предельная погрешность составила не более 2,5%.
Владимир Путин 7 октября празднует 74-летие. В свой день рождения российский лидер занят выполнением государственных дел.