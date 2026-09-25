Москва25 сен Вести.Большинство россиян (73,6%) заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

По данным социологов, 68% граждан РФ одобряют его деятельность на посту главы государства, не одобряют - 21%.

Работу кабмина РФ одобряют 46,1% опрошенных, не одобряют - 24,1% О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 55,1% респондентов, 23,4% ответили отрицательно.

Опрос проведен 14-20 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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