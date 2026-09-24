Москва24 сен Вести.В первую тройку списка "Топ-50 любимых брендов по мнению россиян" вошли Ozon, "Яндекс" и "Сбер", следует из рейтинга аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Исследование проведено на основе опроса 30 тыс. россиян. В первую десятку вошли Samsung, Adidas, Wildberries, "Магнит", Nike, "Пятерочка" и Apple.

Оценивать рейтинг можно не только по абсолютным позициям лидеров, но и структурно. Если посмотреть на Топ-50 через призму отраслевой принадлежности, а не частоты упоминаний отдельных наименований, открывается совсем другая картина. Количество брендов от каждого сектора экономики, попавших в финальный список, наглядно демонстрирует, какие товарные группы и индустрии в целом доминируют в сознании российских потребителей сказала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева

Полный список из 50 брендов центр разместил на своем сайте.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как отказалась от покупки сумки бренда Chanel в Париже.