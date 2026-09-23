Захарова рассказала, как отказалась от покупки сумки бренда Chanel в Париже Захарова призналась, что никогда не покупала себе брендовые сумки Сhanel

Москва23 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время подкаста на "Радио 1" призналась, что никогда не покупала себе сумки бренда Chanel.

Она вспомнила, как примерно 15 лет назад у нее впервые появилась возможность приобрести сумку Chanel. Тогда она находилась в Париже, ее поездка во французскую столицу выпала на период после катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1". Официальный представитель МИД РФ рассказала, как увидела в парижском магазине очередь из японских покупателей.

Я понимаю всю лицемерность этой ситуации: когда весь мир, включая наших граждан, отправлял деньги на поддержку несчастных японцев… А тут стоят граждане Японии и в очередь пытаются пробиться, чтобы отдать 5-7 тысяч евро или долларов за сумку. И вдруг я подумала, что точно не хочу быть в этой очереди. Я в нее и не собиралась. Я какую-нибудь себе другую найду, за чем-нибудь хорошим, за чем-нибудь правильным рассказала Захарова

Она также добавила, что сейчас выбирает сумки исходя из их практичности. Для нее важным условием является вместительность: обязательно должны вмещаться документы, телефон, зарядки и иные вещи, необходимые во время рабочих поездок.

Между тем, в марте 2022 года ряд французских люксовых брендов объявил о приостановке деятельности в России. Среди них были группы Kering и Louis Vuitton, а также Hermes, Chanel и Cartier. При этом в сентябре 2026 года французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в стране товарный знак с логотипом компании для использования в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT.

При этом, согласно опросу CDEK.Shopping, большинство жителей России так и не смогло подобрать отечественные аналоги покинувшим страну иностранным маркам. За прошедший год продукцию люксовых марок приобретали 24% опрошенных.

Наибольшей популярностью пользовались Gucci (24%), Louis Vuitton (22%), Dior (19%), Chanel (16%) и Balenciaga (14%). Половина участников исследования готова выделить на такую покупку от 10 до 50 тысяч рублей, еще 11% - свыше 100 тысяч рублей.