Москва23 сенВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время подкаста на "Радио 1" призналась, что никогда не покупала себе сумки бренда Chanel.
Она вспомнила, как примерно 15 лет назад у нее впервые появилась возможность приобрести сумку Chanel. Тогда она находилась в Париже, ее поездка во французскую столицу выпала на период после катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1". Официальный представитель МИД РФ рассказала, как увидела в парижском магазине очередь из японских покупателей.
Я понимаю всю лицемерность этой ситуации: когда весь мир, включая наших граждан, отправлял деньги на поддержку несчастных японцев… А тут стоят граждане Японии и в очередь пытаются пробиться, чтобы отдать 5-7 тысяч евро или долларов за сумку. И вдруг я подумала, что точно не хочу быть в этой очереди. Я в нее и не собиралась. Я какую-нибудь себе другую найду, за чем-нибудь хорошим, за чем-нибудь правильнымрассказала Захарова
Она также добавила, что сейчас выбирает сумки исходя из их практичности. Для нее важным условием является вместительность: обязательно должны вмещаться документы, телефон, зарядки и иные вещи, необходимые во время рабочих поездок.
Между тем, в марте 2022 года ряд французских люксовых брендов объявил о приостановке деятельности в России. Среди них были группы Kering и Louis Vuitton, а также Hermes, Chanel и Cartier. При этом в сентябре 2026 года французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в стране товарный знак с логотипом компании для использования в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT.
При этом, согласно опросу CDEK.Shopping, большинство жителей России так и не смогло подобрать отечественные аналоги покинувшим страну иностранным маркам. За прошедший год продукцию люксовых марок приобретали 24% опрошенных.
Наибольшей популярностью пользовались Gucci (24%), Louis Vuitton (22%), Dior (19%), Chanel (16%) и Balenciaga (14%). Половина участников исследования готова выделить на такую покупку от 10 до 50 тысяч рублей, еще 11% - свыше 100 тысяч рублей.