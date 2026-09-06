Москва6 сен Вести.Послы стран НАТО не имеют собственной точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Послы стран НАТО - будь это Германия, Франция, Британия, - сами себе не хозяева, у них нет своей точки зрения. Они прекрасно понимают, что с ними будет, если вдруг они скажут не то, что написано в методичках, если они даже в своих внутренних бумагах доложат что-то иное. Потому что с их предшественниками уже случались разные чудеса заявила она

Официальный представитель МИД РФ отметила, что показательным в этом отношении является дело бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который считался одним из главных фаворитов в президентской гонке во Франции. Его, напомнила Мария Захарова, подставили, опозорили, а затем заявили, что это было ошибкой.

Стросс-Кан оказался в центре скандала в мае 2011 года: горничная отеля заявила, что чиновник изнасиловал ее, когда она пришла убирать его номер. В итоге дело было прекращено, а Стросс-Кан оправдан, тем не менее, оно привело к его отставке с поста главы МВФ и отказу от предвыборных амбиций.