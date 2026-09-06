Москва6 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" привела дело бывшего главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана как пример давления на политиков со стороны НАТО.

Стросс-Кан считался одним из главных фаворитов в президентской гонке во Франции, однако после обвинений в попытке изнасилования он был вынужден уйти в отставку с поста директора-распорядителя МВФ и отказаться от предвыборных амбиций.

Я просто напомню пример, который показала вся эта окологосударственная политическая братия натовского сообщества. Тот самый Стросс-Кан, который набирал высоту, будучи действительно мощным, крупным общественно-политическим, финансовым деятелем в Западной Европе. Его за 15 минут подставили, опозорили, уничтожили. Не политическую карьеру, а в целом как личность. А потом спустя пару лет сказали, ну, это была ошибка, но уже было поздно сказала Мария Захарова

Стросс-Кан оказался в центре крупного скандала в мае 2011 года: тогда горничная отеля заявила, что чиновник изнасиловал ее, когда она пришла убирать его номер. Против Стросс-Кана было заведено уголовное дело, однако в августе суд Нью-Йорка снял с него все обвинения, поставив под сомнение показания горничной.