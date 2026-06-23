Москва23 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала решение издания Politico не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По ее словам, материал, посвященный причинам украинского кризиса и вопросам европейской безопасности, находился в редакции более суток, после чего был возвращен с отказом в публикации. Как уточнила Захарова, издание отвергло не автора, а содержание статьи.

Это вопиющий акт цензуры написала Захарова в своем Telegram-канале

Она также назвала ситуацию "скандалом для всей Европы" и обвинила Politico в несоответствии декларируемым принципам свободы слова и демократии.

В подтверждение своей позиции она привела данные о публикациях в рубрике Opinion европейской версии Politico. По словам Захаровой, с 2021 по начало 2026 года там были размещены десятки авторских колонок действующих глав государств, правительств и министров из более чем 30 стран.

Вместе с тем она отметила, что среди наиболее активных авторов были представители Великобритании, Эстонии, Украины, Литвы и Греции. На этом фоне отказ в публикации статьи Лаврова, по мнению Захаровой, свидетельствует о выборочном подходе редакции к размещению мнений.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что издание Politico Europe побоялось публиковать статью Лаврова из-за страха разрушить стену молчания вокруг российских руководителей.