РБК: 53% жителей России так и не нашли отечественных замен зарубежным брендам

Опрос: большинство россиян не нашли альтернативу ушедшим иностранным брендам РБК: 53% жителей России так и не нашли отечественных замен зарубежным брендам

Москва6 сен Вести.Большинство жителей России так и не смогло подобрать отечественные аналоги покинувшим страну иностранным маркам, свидетельствуют результаты опроса CDEK.Shopping, имеющиеся в распоряжении РБК.

Согласно данным сервиса, 53% опрошенных заявили, что не смогли подобрать российскую замену любимым иностранным брендам. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары. пишет издание

Треть опрошенных (33%) за последние 12 месяцев заказывали товары покинувших Россию зарубежных марок один или два раза. Еще 26% участников исследования сообщили, что в этот период не совершали покупок продукции иностранных брендов.

Для приобретения зарубежных товаров 31% респондентов пользуется услугами доставки из-за рубежа. Еще 21% покупают их в отечественных магазинах-перекупщиках, а 16% — у частных реселлеров.

Наибольшим спросом у опрошенных пользуются спортивные марки и бренды массового сегмента. Среди наиболее желанных иностранных брендов Nike упомянули 34% участников исследования, H&M и Gucci — по 24%. При этом респонденты не смогли указать полноценный отечественный аналог для Nike, Adidas, New Balance, H&M, Zara, Levi's и Uniqlo.

В ряде товарных категорий опрошенные отдают предпочтение зарубежной продукции перед российской. Иностранные смартфоны выбирают 76% участников исследования, спортивные товары — 33%, одежду — 31%, обувь — 27%, парфюмерию — 26%, косметику — 24%, люксовые аксессуары — 19%. Российским брендам отдают предпочтение 16% респондентов.

За прошедший год продукцию люксовых марок приобретали 24% опрошенных. Наибольшей популярностью пользовались Gucci (24%), Louis Vuitton (22%), Dior (19%), Chanel (16%) и Balenciaga (14%). Половина участников исследования готова выделить на такую покупку от 10 до 50 тысяч рублей, еще 11% — свыше 100 тысяч рублей.

В опросе участвовали 1,5 тысячи человек. Исследование проходило с 15 по 25 августа через платформу CDEK.Shopping, среди респондентов было 53% женщин и 47% мужчин.

По данным российских властей, несмотря на громкие заявления и закрытие торговых точек ряда популярных марок, подавляющее большинство зарубежных предприятий продолжило свою деятельность в стране. Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, из России ушло лишь около 20% иностранных компаний, в то время как остальные сохранили свое присутствие на рынке или перестроили логистические цепочки.