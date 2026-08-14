Что покупают и сколько зарабатывают покупатели люксовых товаров CDEK: треть покупателей люксовых товаров зарабатывают от 200 тыс. рублей в месяц

Москва14 авг Вести.Сервис для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping провел исследование рынка люксовых товаров и их покупателей. РБК ознакомился с цифрами и выяснилось, что больше половины участников опроса (51%) считает люксовыми вещи стоимостью от 10 до 50 тыс. рублей, а еще 16% относят к этой категории покупки от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Чаще всего, по данным CDEK, любители "люкса" покупают вещи Gucci (15%). Louis Vuitton - 12%, Chanel и Rolex - по 9%, Cartier и Rick Owens - по 4%.

Около 46% респондентов хотя бы раз публиковали дорогие покупки в соцсетях: 47% делают это ради создания «идеальной картинки», 41% — чтобы чувствовать себя увереннее, 38% — ради одобрения окружающих, а 33% — для создания образа состоятельного человека.

При этом ради такого фото для создания выдуманного образа 27% опрошенных готовы экономить на повседневных расходах - говорится в исследовании

Соответствующими оказались и заработки опрошенных. 33 % покупателей зарабатывают от 200 тыс. руб. в месяц. у 29% ежемесячный доход составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб., у 14% — до 50 тыс. руб. Более 500 тыс. руб. в месяц зарабатывают 3%.

Четверть респондентов готовы ежемесячно тратить на дорогие покупки от 50 тыс. до 100 тыс. руб., 22% — до 50 тыс. руб., еще 20% — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Потратить на брендовую вещь до 1 млн руб. готов 1% участников исследования.

За первый квартал 2026 года количество заказов люксовых товаров из-за границы выросло на 9%, а траты - на 10%. Средний чек при замеченной тенденции почти не изменился - снизился на 3%, до 53,7 тыс. руб.