Опрос: беспорядок на рабочем столе не мешает больше зарабатывать россиянам

Опрос: творческий беспорядок на столе предпочитают те, кто больше зарабатывает Опрос: беспорядок на рабочем столе не мешает больше зарабатывать россиянам

Москва4 авг Вести.Творческий беспорядок на столе предпочитают те, кто больше зарабатывает. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

Россияне с доходом от 150 тысяч рублей меньше всего зациклены на порядке (54%) и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте (35%) говорится в сообщении

При этом среди граждан, зарабатывающих до 99 999 рублей, лишь 23% предпочитают хаос на столе и 65% содержат рабочее место в идеальном порядке.

Россияне с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей больше всего зациклены на чистом пространстве — 74%, а захламленный стол с лишними вещами есть у 20% сотрудников.

Эксперты считают, что визуальный шум на рабочем месте снижает концентрацию внимания. А правильно выстроенное пространство повышает продуктивность работника и помогает ему эффективно выполнять задачи.