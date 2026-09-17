Наследник Hermes заявил о потере доли на миллиарды долларов из-за сделки с LVMH

Наследник дома моды Hermes рассказал о потере миллиардов из-за сделки с LVMH Наследник Hermes заявил о потере доли на миллиарды долларов из-за сделки с LVMH

Москва17 сен Вести.Наследник французского дома моды Hermes Николя Пюэш заявил, что потерял 6%-ю долю в компании стоимостью в миллиарды долларов из-за сделки с производителем предметов роскоши LVMH, при этом в LVMH сделку с его долей отрицают, пишет агентство Reuters.

Пуэш подал судебный иск, в котором утверждает, что его обманом лишили 6% акций из-за махинаций с участием его покойного управляющего активами Эрика Фреймона. В LVMH категорически опровергли информацию, что когда-либо пытались приобрести акции Пуэша.

В то же время юридические документы, изученные Reuters, показали, что LVMH подписала в 2002 году соглашение о покупке акций наследника в рамках сделки с Фреймоном. При этом управляющей фирме Фреймона в последующие годы было выплачено не менее 20 миллионов долларов комиссионных и сборов, пишет агентство.

…Соглашение 2002 года по акциям Пуэша и масштаб платежей Фреймону …показывают, что отношения LVMH с финансовым консультантом и доверенным лицом Пуэша были более обширными, чем считалось ранее, и поднимают вопросы относительно недавних опровержений LVMH любых попыток выкупить долю Пуэша говорится в сообщении

Как отмечает Reuters, эти разоблачения означают новый поворот сюжета в корпоративном соперничестве между гигантами люксовой индустрии Hermes и LVMH, которое длится уже четверть века.

Ранее сообщалось, что французский дом моды Louis Vuitton, приостановивший работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак с логотипом компании для использования в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT.