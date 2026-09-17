Москва17 сенВести.Наследник французского дома моды Hermes Николя Пюэш заявил, что потерял 6%-ю долю в компании стоимостью в миллиарды долларов из-за сделки с производителем предметов роскоши LVMH, при этом в LVMH сделку с его долей отрицают, пишет агентство Reuters.
Пуэш подал судебный иск, в котором утверждает, что его обманом лишили 6% акций из-за махинаций с участием его покойного управляющего активами Эрика Фреймона. В LVMH категорически опровергли информацию, что когда-либо пытались приобрести акции Пуэша.
В то же время юридические документы, изученные Reuters, показали, что LVMH подписала в 2002 году соглашение о покупке акций наследника в рамках сделки с Фреймоном. При этом управляющей фирме Фреймона в последующие годы было выплачено не менее 20 миллионов долларов комиссионных и сборов, пишет агентство.
…Соглашение 2002 года по акциям Пуэша и масштаб платежей Фреймону …показывают, что отношения LVMH с финансовым консультантом и доверенным лицом Пуэша были более обширными, чем считалось ранее, и поднимают вопросы относительно недавних опровержений LVMH любых попыток выкупить долю Пуэшаговорится в сообщении
Как отмечает Reuters, эти разоблачения означают новый поворот сюжета в корпоративном соперничестве между гигантами люксовой индустрии Hermes и LVMH, которое длится уже четверть века.
Ранее сообщалось, что французский дом моды Louis Vuitton, приостановивший работу в России, зарегистрировал в стране товарный знак с логотипом компании для использования в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT.