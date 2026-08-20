Bloomberg: продажи люксовых брендов в Китае упали более чем на 10%

Роскошь больше не в моде: продажи Louis Vuitton, Gucci и Dior в Китае пошли вниз Bloomberg: продажи люксовых брендов в Китае упали более чем на 10%

Москва20 авг Вести.Продажи крупнейших люксовых брендов в Китае в июле снизились более чем на 10% на фоне ужесточения налоговой политики и снижения расходов состоятельных потребителей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трех исследовательских компаний.

По их оценкам, продажи 25 ведущих люксовых брендов в июле сократились более чем на 10%, что стало более резким спадом по сравнению с июнем. В частности, снижение продаж зафиксировано у Louis Vuitton и Dior, а также Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga.

Кроме того, продажи Hermes, по данным источников, перешли от роста к снижению. У Chanel и Prada темпы роста также существенно замедлились.

Одной из причин спада эксперты называют меры китайских властей по усилению контроля за трансграничными финансовыми операциями и сбору налогов с офшорных доходов и активов. Эти меры, как отмечается, ограничивают возможности состоятельных граждан по управлению капиталом и одновременно снижают их готовность к необязательным расходам.

На потребительские настроения также влияет ситуация на фондовом и рынке недвижимости. Состоятельные китайцы стали чаще инвестировать в акции и другие финансовые активы, поэтому сильнее реагируют на колебания рынков. Падение цен на недвижимость дополнительно сдерживает потребительскую активность.

Спад затронул не только рынок предметов роскоши. Рост розничных продаж в Китае замедлился до 0,6%, а продажи ряда дорогостоящих товаров, включая ювелирные изделия и автомобили, снизились более чем на 10%.

По мнению аналитиков, важным испытанием для люксового сегмента станет август. На этот месяц приходится китайский День святого Валентина – традиционно один из наиболее активных периодов для покупок премиальных товаров.

Эксперты отмечают, что, если продажи не покажут роста даже в этот период, это станет дополнительным свидетельством устойчивого ослабления спроса на предметы роскоши в Китае.

Ранее стало известно, что весной в Варшаве закрылся единственный в Польше бутик итальянского модного дома Gucci спустя примерно 15 лет работы.