FT: в КНР в 2025 г. закрыли свыше 670 банков ради укрепления финансовой системы

В Китае за 2025 год закрылись более 670 банков для укрепления финансовой системы FT: в КНР в 2025 г. закрыли свыше 670 банков ради укрепления финансовой системы

Москва5 окт Вести.В 2025 году в Китае были закрыты свыше 670 банковских учреждений ради укрепления финансовой системы страны.

Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на данные Национального управления финансового регулирования КНР (NFRA) и отчет рейтингового агентства Fitch.

В прошлом году было закрыто более 670 банковских учреждений — рекордный показатель. Почти все они находились в сельской местности сказано в публикации

Так, закрытие банков привело к сокращению их общего числа до 3139 – сейчас их на 23% меньше, чем было в 2021 году.

Низкие процентные ставки и дефляция в Китае также оказали давление на прибыль банков на фоне затяжного замедления роста рынка недвижимости указывается в статье

По данным издания, подобные меры были направлены на усиления надзора за небольшими кредитными организациями в условиях замедления темпов экономического роста.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что китайские власти пытаются компенсировать замедление экономического роста внутри страны активным расширением экспорта.

Между тем, Бессент также рассказал, что США и Китай согласились продлить до 10 января 2027 года договоренности, нацеленные на разрядку напряженности в торговле.