Москва16 октВести.Самые богатые люди Китая оперативно сворачивают деятельность своих офшорных трастов, продают акции, а некоторые даже меняют гражданство. Спешка обусловлена грядущей налоговой проверкой, пишет Reuters со ссылкой на консультантов по управлению активами. юристов и других специалистов, знакомых с ситуацией.
По оценкам Boston Consulting Group, офшорные активы Китая составляют около 1,7 триллиона долларов. В последние несколько лет они стали популярным инструментом. С его помощью крупные акционеры компаний в КНР, акции которых котируются на зарубежных биржах, размещают средства за пределами страны.
22 октября – крайний срок для декларирования доходов, полученных за рубежом. С таких доходов будет взиматься налог в размере 20%. Компетентные органы активизировали сбор информации о состоятельных лицах в своих юрисдикциях и создают специальные группы для взыскания обязательств. Это вызвало ажиотаж в обществе состоятельных китайцев, которые тут же бросились подсчитывать налоги.
Некоторые из самых богатых людей Китая сворачивают деятельность своих офшорных трастов, продают акции и даже меняют гражданство, поскольку приближается крайний срок для декларирования доходов, полученных за рубежомговорится в публикации
Грядущая налоговая проверка также спровоцировала резкий всплеск спроса на наличные. Некоторые богачи занялись реструктуризацией бизнеса и семейных активов.