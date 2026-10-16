Самые богатые люди КНР спешат выйти из офшорных трастов перед проверкой налогов

Пока не нагрянет налоговая: в Китае богачи спешно выходят из офшорных трастов Самые богатые люди КНР спешат выйти из офшорных трастов перед проверкой налогов

Москва16 окт Вести.Самые богатые люди Китая оперативно сворачивают деятельность своих офшорных трастов, продают акции, а некоторые даже меняют гражданство. Спешка обусловлена грядущей налоговой проверкой, пишет Reuters со ссылкой на консультантов по управлению активами. юристов и других специалистов, знакомых с ситуацией.

По оценкам Boston Consulting Group, офшорные активы Китая составляют около 1,7 триллиона долларов. В последние несколько лет они стали популярным инструментом. С его помощью крупные акционеры компаний в КНР, акции которых котируются на зарубежных биржах, размещают средства за пределами страны.

22 октября – крайний срок для декларирования доходов, полученных за рубежом. С таких доходов будет взиматься налог в размере 20%. Компетентные органы активизировали сбор информации о состоятельных лицах в своих юрисдикциях и создают специальные группы для взыскания обязательств. Это вызвало ажиотаж в обществе состоятельных китайцев, которые тут же бросились подсчитывать налоги.

Некоторые из самых богатых людей Китая сворачивают деятельность своих офшорных трастов, продают акции и даже меняют гражданство, поскольку приближается крайний срок для декларирования доходов, полученных за рубежом говорится в публикации

Грядущая налоговая проверка также спровоцировала резкий всплеск спроса на наличные. Некоторые богачи занялись реструктуризацией бизнеса и семейных активов.