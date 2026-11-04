Москва4 нояВести.Разыскиваемый по каналам Интерпола гражданин КНР 4 ноября экстрадирован из России. Информация размещена на сайте МВД РФ.
Сегодня в международном аэропорту Шереметьево сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Китайской Народной Республики гражданина указанного государстваговорится в сообщении
Мужчина обвинялся в незаконном привлечении денежных средств населения. С 2018 по 2024 год учредитель компании занимался продвижением и продажей финансовых продуктов, обещая высокую доходность в размере до 11,5% годовых. При этом он не имел одобрения регулирующих органов и не обладал квалификацией для привлечения публичных депозитов, предлагая вложения, в том числе, в фиктивные проекты.
В результате фигурант присвоил депозиты на общую сумму несколько миллиардов юаней, а инвесторы понесли убыткисообщат пресс-служба МВД
Было возбуждено уголовное дело, фигуранта объявили в международный розыск. Год назад его задержали на территории Республики Татарстан.
В сопровождении китайского конвоя мужчину доставят в Пекин, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.