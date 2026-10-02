На Камчатке задержали иностранца-разнорабочего, нарушившего закон в Узбекистане

Полиция Камчатки задержала иностранца, находящегося в межгосударственном розыске На Камчатке задержали иностранца-разнорабочего, нарушившего закон в Узбекистане

Москва2 окт Вести.Иностранного гражданина, который разыскивается правоохранительными органами Республики Узбекистан, задержала полиция в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Задержанный разыскивался за мошенничество группой лиц по предварительному сговору в значительном размере и подделку документов.

После задержания полицейские установили, что мужчина находился незаконно на территории Российской Федерации с 2018 года. Скрываясь от правоохранительных органов своей страны, на Камчатке он работал разнорабочим на дачных участках написали в пресс-службе

Иностранца поместили в ИВС ОМВД России по Елизовскому району. Решается вопрос о его экстрадиции.