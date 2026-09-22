Москва22 сен Вести.В греческом порту Игуменица задержан 39-летний гражданин РФ, который объявлен в России розыск по делам, связанным с терроризмом. Об этом сообщил канал Mash.

Вечером 18 сентября мужчина пытался выехать за границу по поддельному проездному документу. После проверки по шенгенской информационной базе также обнаружилась отметка от немецких властей об отказе ему во въезде и проживании на территории Шенгенской зоны утверждается в публикации

Как уточняется, поддельный документ был изъят. Ведется расследование.

Официальная информация о задержании россиянина не поступала.