ФСБ: в Крыму задержан гражданин РФ, призывавший к совершению терактов

В Крыму задержан россиянин, призывавший к совершению терактов ФСБ: в Крыму задержан гражданин РФ, призывавший к совершению терактов

Москва11 сен Вести.В Крыму правоохранители задержали россиянина, подозреваемого в публичных призывах к совершению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-службп УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как установлено, житель Сакского района 1992 г.р. в Telegram опубликовал в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к совершению терактов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенных в интернете). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.