ФСБ показала задержание иностранца по делу о подготовке теракта в Москве ФСБ опубликовала кадры задержания иностранца по делу о подготовке теракта

Москва21 авг Вести.Задержание иностранца, которого подозревают в причастности к подготовке теракта в Москве, сняли на видео. Кадры распространил Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур задерживают подозреваемого. Во время допроса мужчина сообщил, что является специалистом в области беспилотников и искусственного интеллекта. Также он рассказал, что после запуска дрона собирался уехать в Норвегию и остаться там жить.

О предотвращении теракта в Москве и задержании иностранца стало известно в пятницу, 21 августа. По данным ФСБ, мужчина пытался запустить беспилотник на одном из столичных вокзалов. С его помощью он должен был провести разведку зданий органов госуправления, транспортных объектов и мест массового скопления людей в Москве. Кроме того, среди его задач был поиск цистерн с нефтепродуктами.

После проведения разведки подозреваемый вылетел в Мурманск, откуда планировал перейти российско-норвежскую границу. Там его задержали.