В Анталье задержали гражданина РФ из международного розыска В Анталье задержали россиянина, разыскиваемого за мошенничество

Москва4 сен Вести.В турецком городе Аланья в провинции Анталья задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола по делу о мошенничестве. Об этом сообщило агентство DHA.

По данным агентства, операцию по задержанию россиянина провели в пятницу сотрудники Управления безопасности Антальи при координации с местной прокуратурой. После задержания его доставили в полицию для проведения следственных действий и подготовки документов, связанных с экстрадицией. Иные подробности не приводятся.

На сайте Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу указано, что Марат Евгеньевич Дрейзин находится в розыске с 2021 года. Там он значится как заочно обвиняемый в покушении на незаконный оборот наркотиков.