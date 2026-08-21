Анкара обратилась к Интерполу с запросом на розыск премьера Израиля

Турция запросила у Интерпола запрос на розыск Нетаньяху Анкара обратилась к Интерполу с запросом на розыск премьера Израиля

Москва21 авг Вести.Турция обратилась к Интерполу с просьбой выдать "красные уведомления" (запрос на розыск и экстрадицию) для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Афека Московича. Об этом сообщает издание Turkiye Today со ссылкой на слова министра юстиции Акына Гурлека.

Турция запросила выдачу Интерполом "красных уведомлений" для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Афека Московича в связи с делом, связанным с нападением на активистов гуманитарной флотилии "Сумуд" в международных водах приводятся его слова в сообщении

Отмечается, что судебные разбирательства по инциденту в отношении активистов, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в Газу, продолжаются в 11-м Высшем уголовном суде Стамбула. Обвиняемыми по делу проходят 35 человек, включая Нетаньяху и Московича.

Ранее в Турции сообщали, что перехват Израилем морских судов, доставляющих гуманитарную помощь жителям сектора Газа, можно квалифицировать как террористический акт.