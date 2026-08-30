Москва30 авг Вести.В мире перестали доверять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, говорится в заявлении МИД Турции.

Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Этим заявлением внешнеполитическое ведомство Турции прокомментировало слова главы МИД Исраэля Каца о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане​​​.

Ложь и клевета о нашем президенте в заявлении Каца отражают трусливое и сгнившее мышление, присущее преступникам-членам израильского правительства, в первую очередь Нетаньяху говорится в сообщении Анкары

В документе отмечается, что "международное сообщество больше не верит лжи правительства Нетаньяху".

Ранее Эрдоган на фоне заявления Нетаньяху о том, что Израиль не потерпит военного присутствия Турции в Сирии, сообщил, что у Турции нет тайной повестки или намерений. Он подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Анкаре курс, которому она должна следовать.