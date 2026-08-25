Эрдоган заявил, что у Турции нет тайной повестки или намерений

В Турции заявили об отсутствии у страны тайной повестки Эрдоган заявил, что у Турции нет тайной повестки или намерений

Москва25 авг Вести.У Турции нет тайной повестки или намерений, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

Турецкий лидер подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Анкаре курс, которому она должна следовать.

У нас нет тайной повестки или намерений, как утверждают некоторые. Наша цель - обеспечить атмосферу мира вокруг нас. Мы видим, какие кровавые сценарии пытаются разработать в отношении нашего региона, с божьей помощью мы не допустим их реализации сказал Эрдоган

Глава государства добавил, что продолжит защищать интересы Турции.

Слова Эрдогана прозвучали на фоне заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль не потерпит военное присутствие Турции в Сирии.

Ранее специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов заявил, что между Турцией и Израилем нарастает напряженность. По его словам, рано или поздно это завершится открытым столкновением.