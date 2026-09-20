Москва20 сенВести.Израиль превратился в международную проблему, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV.
Израиль представляет угрозу не только для региона, но и для всего мира. Мы видим, что это [утверждение] находит поддержку и у традиционных друзей Израиляотметил Фидан
Израиль рискует оказаться в регионе в изоляции, уточнил министр.
При этом Израиль хочет превратить Сирию в новую площадку для своих действий по примеру Палестины и Ливии, подчеркнул Фидан.
Между тем Турция не собирается отвечать на "дешевые провокации" и намерена исходить из собственных расчетов и интересов. Анкара имеет союзников в регионе и учитывает их мнение при проведении политики, заключил Фидан.
В МИД Турции заявили, что в мире перестали доверять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.