Фидан: Израиль представляет угрозу для всего мира Фидан назвал Израиль международной проблемой

Москва20 сен Вести.Израиль превратился в международную проблему, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV.

Израиль представляет угрозу не только для региона, но и для всего мира. Мы видим, что это [утверждение] находит поддержку и у традиционных друзей Израиля отметил Фидан

Израиль рискует оказаться в регионе в изоляции, уточнил министр.

При этом Израиль хочет превратить Сирию в новую площадку для своих действий по примеру Палестины и Ливии, подчеркнул Фидан.

Между тем Турция не собирается отвечать на "дешевые провокации" и намерена исходить из собственных расчетов и интересов. Анкара имеет союзников в регионе и учитывает их мнение при проведении политики, заключил Фидан.

В МИД Турции заявили, что в мире перестали доверять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.