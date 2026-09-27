Израиль обратится в МУС с обвинениями Эрдогана

Нетаньяху распорядился обратиться в Международный уголовный суд по делу Эрдогана Израиль обратится в МУС с обвинениями Эрдогана

Москва27 сен Вести.Правительство Израиля обратится в Международный уголовный суд (МУС) с обвинениями в отношении лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соответствующее распоряжение сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в связи с действиями Эрдогана в отношении курдов и финансированием ХАМАС, сообщает телеканал i24News.

Источники канала сообщили, что распоряжение главы кабмина Израиля было отдано после того, как Эрдоган заявил, что обратился в Интерпол с просьбой выдать "красное уведомление" на Нетаньяху.

В материале отмечается, что дело будет в основном сосредоточено на нападениях Эрдогана на курдское меньшинство в Турции, в нем также будет затронут вопрос о финансировании ХАМАС правительством Турции.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила подземный туннель палестинского движения ХАМАС длиной около двух километров.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ захватил в секторе Газа главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС.