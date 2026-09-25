Москва25 сенВести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила подземный туннель палестинского движения ХАМАС длиной около двух километров. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
Туннель был ликвидирован в ходе боевой операции.
Войска ЦАХАЛ ликвидировали подземный террористический туннель длиной примерно два километраговорится в заявлении
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ захватил в секторе Газа главы аппарата внутренней безопасности радикального палестинского движения ХАМАС.