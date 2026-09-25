ЦАХАЛ уничтожил подземный туннель ХАМАС длиной два километра ЦАХАЛ в ходе операции уничтожил двухкилометровый туннель ХАМАС

Москва25 сен Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила подземный туннель палестинского движения ХАМАС длиной около двух километров. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Туннель был ликвидирован в ходе боевой операции.

Войска ЦАХАЛ ликвидировали подземный террористический туннель длиной примерно два километра говорится в заявлении

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ захватил в секторе Газа главы аппарата внутренней безопасности радикального палестинского движения ХАМАС.