На Камчатке вынесен приговор по делу о фиктивной регистрации 121 иностранца Житель Камчатки получил 2 года колонии за фиктивную регистрацию 121 иностранца

Москва21 сен Вести.Суд на Камчатке вынес приговор по уголовному делу о фиктивной постановке на учет по месту пребывания более 100 иностранных граждан. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам расследования, ранее судимый 42-летний житель Петропавловска за два месяца текущего года предоставил в органы миграционного учета заведомо ложные сведения относительно места пребывания 121 иностранного гражданина, которые фактически по указанным адресам не проживали.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в канале пресс-службы камчатских судов на платформе MAX

Как уточняется, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.