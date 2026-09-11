В Петербурге вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции

Организаторам незаконной миграции вынесен приговор в Петербурге В Петербурге вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции

Москва11 сен Вести.В Санкт-Петербурге оглашен приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Виновными признаны 12 человек, сообщает в MAX прокуратура города.

Как установил суд, с августа 2015 года по март 2024 года соучастники организовали незаконное пребывание иностранцев на территории Российской Федерации.

Они оказывали иностранцам содействие в заключении фиктивных браков без намерений создать семью. При этом в роли "супругов" выступали сами подсудимые, которые в дальнейшем с иностранными гражданами совместно не проживали и не поддерживали брачные отношения говорится в сообщении

После оформления брака злоумышленники помогали иностранцам в оформлении необходимых документов. В общей сложности им удалось легализовать пребывание на территории России не менее 19 иностранных граждан.

С учетом позиции государственного обвинителя членам преступного сообщества назначены разные сроки наказания: от 1 год 10 месяцев лишения свободы условно до 3 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

В настоящее время фиктивные браки расторгнуты, разрешения на временное проживание иностранных граждан на территории России аннулированы.