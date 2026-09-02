В Ленобласти вынесли приговор по делу о незаконной миграции на производстве Четверо фигурантов осуждены за нелегальный наем рабочих из СНГ в Ленобласти

Москва2 сен Вести.В Ленинградской области вынесен приговор группе из четырех человек, организовавших незаконную трудовую деятельность и проживание мигрантов из стран СНГ на хлебобулочном предприятии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Суд вынес приговор четырем участникам преступной группы, которые организовали незаконное пребывание и трудовую деятельность иностранцев из СНГ на хлебобулочном производстве в Ленинградской области говорится в публикации

По данным следствия, подозреваемые договорились между собой и организовали на предприятии нелегальное проживание и работу граждан из СНГ ради личной выгоды. Трое фигурантов приговорены к срокам от 2 до 3,5 года колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей каждый. Четвертый участник получил два года условно с таким же штрафом. Среди осужденных – трое россиян и один выходец из СНГ.

Все они признаны виновными в организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ). По версии следствия, злоумышленники трудоустроили как минимум шестерых нелегалов, не имевших права находиться на территории Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу.