В Мурманской области мужчина осужден за фиктивную регистрацию 564 человек В Мурманской области владелец 8 квартир получил срок за прописку 564 человек

Москва13 авг Вести.Суд в Мурманской области вынес приговор жителю Сургута, признав его виновным в фиктивной регистрации в своих квартирах 564 человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что летом 2025 года фигуранта искал в интернете способы заработка. В одном из мессенджеров он вступил в группу, где неизвестный пользователь предложил ему приехать в Ловозерский район Мурманской области и купить несколько квартир, где он мог бы платно регистрировать граждан.

В течение нескольких месяцев он приобрел в собственность восемь квартир на территории Ловозерского района. С августа по ноябрь 2025 года он зарегистрировал в этих жилых помещениях 564 человека. Все они являлись жителями южных регионов России говорится в сообщении

За каждого клиента мужчина получал от 3 до 5 тысяч рублей. Общая сумма его незаконного дохода превысила 2 миллиона рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил 2,5 года колонии-поселения.