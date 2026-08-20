Москва20 авгВести.В Москве задержан подозреваемый в обмане вкладчиков на 17 млн рублей, сообщает столичный главк МВД РФ в MAX.
В ведомстве рассказали, что с 2024 года злоумышленник привлекал деньги граждан, обещая им высокие проценты от инвестиций в "свой бизнес".
Получив за полтора года более 17 000 000 рублей, он не выполнил обязательства, заблокировал вкладчиков и покинул Россиюговорится в публикации
Полицейские задержали афериста сразу по возвращении в Москву – в съемной квартире на улице Римского-Корсакова.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурант заключен под стражу, проинформировали в ведомстве.