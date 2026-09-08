Задержан владелец канала, продававший информацию о персональных данных Выявлен и задержан организатор канала с утечкой персональных данных

Москва8 сен Вести.Полицейские выявили предполагаемого создателя Telegram‑канала, через который представлялся доступ к персональным данным, а также сведения из баз операторов связи, банков и госорганов. Мужчина задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 183, 272 и 286 УК РФ. говорится в сообщении

Ранее, в 2023–2025 годах, силовики задержали соучастников фигуранта: среди них — дропы, вербовщики, кураторы, а также те, кто непосредственно выгружал охраняемую информацию из систем. Все они привлечены к уголовной ответственности.

В ходе обысков у подозреваемого нашли смартфоны и ноутбук — на устройствах сохранились компрометирующие материалы: переписки, фото и скриншоты с конфиденциальными данными. Кроме того, изъяты наличные (в рублях и иностранной валюте) и криптовалюта.

Задержанный признал вину, подробно рассказал о своей деятельности и передал ключи доступа к электронным устройствам. Сейчас в отношении него действует мера пресечения — запрет определенных действий.