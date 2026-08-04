Москва4 авг Вести.Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) объяснил временное удаление мессенджера из App Store целенаправленной атакой вымогателей. По его словам, инцидент произошел из-за действий злоумышленника, а не проблем с системой модерации.

Схема заключалась в том, что шантажист отредактировал свое старое сообщение в групповом чате с помощью ИИ, добавив туда порнографический контент. Текст был скрыт от участников группы, чтобы избежать жалоб, после чего злоумышленник направил претензию напрямую в Apple. Параллельно он требовал деньги у администраторов крупных сообществ, угрожая им аналогичными блокировками.

Дуров также раскритиковал корпорацию Apple за удаление приложения без предварительного обращения к команде Telegram. Он подчеркнул, что подобная практика создает серьезные риски для любых сервисов с пользовательским контентом.